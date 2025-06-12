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Чи обговорює Німеччина постачання Taurus Україні: Пісторіус поставив крапку в чутках

Київ, Четвер 12 червня 2025 16:59
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Чи обговорює Німеччина постачання Taurus Україні: Пісторіус поставив крапку в чутках Фото: Борис Пісторіус, голова Міноборони Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Німеччина поки не розглядає передачу Україні далекобійних ракет Taurus, які можуть знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

У Пісторіуса запитали, чи розглядає Німеччина передачу Україні ракет Taurus.

"Ви поставили мені запитання, чи розглядаємо ми це, я відповідаю вам - ні", - заявив німецький міністр оборони.

Taurus для України

Нагадаємо, Україна вже отримує від Франції, Британії та США далекобійні ракети. Водночас Німеччина поки що побоюється таких поставок.

Навіть незважаючи на те, що канцлер Фрідріх Мерц відкрито підтримував передачу Taurus Україні, такі поставки поки що не почалися.

27 травня німецький таблоїд Bild із посиланням на джерела в уряді писав, що рішення про постачання Україні Taurus ухвалено не було.

Водночас президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Мерцем розповів, що робота над можливим переданням німецьких ракет ведеться. Але вони з канцлером домовилися, що публічно таку тему обговорювати не будуть.

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