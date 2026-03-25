ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Taurus не будет. Мерц больше не видит смысла давать ракеты Украине

20:19 25.03.2026 Ср
2 мин
Канцлер Германии также объяснил свои предвыборные призывы к предоставлению Киеву оружия
aimg Валерий Ульяненко
Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше не видит смысла передавать Украине ракеты Taurus, поскольку считает украинское оружие более эффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на n-tv.

Немецкий канцлер заявил, что сейчас не видит смысла передавать ракеты Taurus украинской армии, поскольку Украина сама производит дальнобойное вооружение.

По словам Мерца, украинское оружие дальнего радиуса действия "значительно эффективнее, чем относительно небольшое количество крылатых ракет Taurus, которые бы Германия могла передать".

Кроме того, канцлер Германии объяснил свои предвыборные призывы к предоставлению Украине дальнобойных ракет. Он отметил, что тогда предполагал наличие у Бундесвера достаточного количества исправных Taurus, которые можно было бы передать Киеву.

Ракеты Taurus для Украины

Напомним, что во время пребывания в оппозиции канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus для ударов по территории России.

После того, как он пришел к власти, Мерц мнение не изменил. В частности, в июле прошлого года глава немецкого правительства не исключил передачи этого вооружения для Украины.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев в прошлом году заявлял, что Берлин не рассматривает передачу Украине этих ракет.

Отметим, в немецком парламенте в конце прошлого года Мерца призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Отмечалось, что канцлер должен придерживаться того, чего он справедливо требовал, находясь в оппозиции.

