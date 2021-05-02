Тарифы на коммуналку: что изменится для украинцев в мае

В мае платежки за коммуналку в Украине будут значительно ниже, поскольку не придется платить за отопление. Однако для населения повысятся тарифы на газ.

О том, что изменится для граждан в мае, в материале РБК-Украина.

Годовые цены на газ

С 1 мая все поставщики газа населения обязаны предложить потребителям годовые тарифы. Компании - поставщики уже обнародовали свои цены, которые будут действовать до 30 апреля 2022 года.

В частности, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).

Несколько поставщиков установили тариф ниже, чем у "Нафтогаза".

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" и 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт", установили цену на уровне 7,99 гривен за кубометр, что на 1 гривну дороже, чем в начале года (6,99 гривен).

Цены других поставщиков выше.

Тарифы на горячую воду

После роста цен на коммуналку в начале года правительство подписало с Ассоциацией городов Украины меморандум о замораживании тарифов на отопление и горячую воду конца отопительного сезона. "Нафтогаз" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго отсрочку на часть платежей за природный газ. При этом источник погашения долгов, которые возникнут у производителей тепла, пока не определен.

Кроме того, новый глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что Кабинет министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. За это время должен решиться вопрос долгов.

Вместе с тем "Нафтогаз" снова повысил цену газа для предприятий теплокоммунэнерго, которые поставляют горячую воду и тепло населению. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1 тыс. куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).

При этом НКРЭКП пока не принимала решений о повышении тарифов предприятий теплокоммунэнерго на горячую воду для населения.

Тарифы на электроэнергию

Электроэнергия резко подорожала для населения с 1 января 2021 года, когда Кабмин установил цену на первый квартал. Однако затем правительство дважды переносило срок действия тарифов - сперва до конца апреля, а затем до конца июня. В результате тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 гривен за 1 кВт·ч зафиксирован до 30 июня.