Тарифы на коммуналку: как изменились стоимость за последний год
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за март 2021 года не изменились. Однако за последний год тарифы поднялись на 22,0%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным статистического ведомства, тарифы на содержание и ремонт жилья за март выросли на 0,8% (за год - на 4,5%), на водоснабжение - не изменились (за год - выросли на 11,7%), на канализацию - не изменились (за год - выросли на 19,2%), на содержание жилья и придомовых территорий - не изменились (за год - выросли на 2,4%), на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%), на природный газ не изменились (за год - выросли на 63,6%),
Отопление и горячая вода подешевели за март на 0,9%, однако за год тарифы выросли на 10,4%.
Напомним, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в феврале 2021 года составили 27,3 млрд грн, на 39,3% больше, чем в феврале прошлого года (19,6 млрд грн).
Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2021 года по сравнению с февралем выросли на 1,7%. В годовом измерении (к марту 2020 года) инфляция ускорилась до 8,5% (с 7,5% в феврале).