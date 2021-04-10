Что будет с ценой на газ при годовом тарифе. Ответы на главные вопросы

В Украине с 1 мая 2021 года все поставщики газа обязаны предлагать цену, которая будет действовать в течение года . При желании бытовые потребители смогут переходить на месячные тарифы или менять поставщика.

О том, как будет работать механизм, в материале РБК-Украина.

1. Как будем платить за газ с 1 мая? Что такое годовой газовый продукт?

С 1 мая всех бытовых потребителей автоматически переведут на годовой тарифный план. Заключать новый контракт на эту услугу нужно только при переходе к другому поставщику. Независимо от того, когда вы подключились к этому предложению, цена будет действовать до 30 апреля 2022 года.

2. Выходит нужно заплатить за газ на год вперед?

Нет. Платим, как и раньше, каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Только теперь цена фиксированная, так что можно спланировать свои траты. Особенно актуально для тех, кто отапливает жилье газом.

3. Какой будет цена?

Каждый поставщик опубликует годовую цену до 25 апреля. Она будет отличаться в зависимости от наценки газопоставляющей компании. Официально свои тарифы пока никто не опубликовал. Но, по данным РБК-Украина, она может вырасти в среднем до 7,99 грн за кубометр. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними - максимум 1,79 грн за кубометр.

4. Может ли цена измениться в течение года?

Да, но только вниз. Регулятор запретил поставщикам повышать цены на годовые контракты в период их действия.

5. Мне не нравится цена/сервис моего поставщика. Что делать?

Менять поставщика. С 1 августа 2020 года это может сделать любой бытовой потребитель. Достаточно только заключить договор с новым поставщиком. Сейчас компании борются за новых клиентов, так что зачастую все можно быстро сделать онлайн или по телефону. С вашим старым контрактом будет разбираться уже новый поставщик.

6. Не потеряю ли я субсидию? Если я льготник, как буду платить?

Как и раньше. Для получателей субсидий и льгот ничего не меняется. Субсидию все так же выдают "живыми деньгами", но нужно не забыть заплатить за газ до 25 числа, иначе выплат могут лишить. Переход к новому поставщику тоже не проблема. Он сам обменяется необходимой информацией с органом соцзащиты. Ходить никуда не нужно, в Украине карантин.

7. Если цена на рынке будет ниже, чем в годовом продукте, можно перейти на другой контракт?

Да. Выберите любой подходящий вам тариф и сообщите об этом поставщику. Зачастую нужно просто подтвердить свое согласие на новые условия через личный кабинет потребителя, вебсайт поставщика, колл-центр, мобильное приложение или другим способом, который предложит поставщик.

Поставщики будут предлагать, кроме годового тарифного плана, и другие продукты на свое усмотрение: месячный, квартальный, на отопительный сезон, с предоплатой и так далее.

Важно помнить, что в Украине действует свободный рынок, так что цены на газ постоянно меняются. К примеру, в июле месячная цена может быть очень выгодной, а в январе наоборот. Но если вы один раз отказались от годового продукта, поставщик имеет право не возвращать вас на этот тариф.

8. Если я уже купил газ на год раньше, мне все равно повысят цену?

Нет. Все годовые контракты, заключенные до 1 мая 2021 года, остаются в силе до окончания срока их действия. Потом вас переведут на новую цену.

9. Что делать, если мой поставщик обанкротился или остался без лицензии?

Вас подключат к поставщику последней надежды (ППН). Сейчас это ГК "Нафтогаз Украины". Но такая опция действует только 60 дней. За это время нужно найти себе нового поставщика и заключить с ним газовый контракт.