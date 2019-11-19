Тарифный вопрос: подорожают ли газ и услуги ЖКХ этой зимой

Этой осенью газ дорожает, но пока разница в цене полностью не отражается в платежках украинцев. В октябре средняя таможенная стоимость импортного газа составила 199,5 долларов (4988,5 гривен) за тысячу кубов, что в среднем на 15% дороже, чем в начале осени.

С 1 ноября газ для промышленности вырос в цене на 18,4-19,6% по сравнению с октябрем. В зависимости от объемов закупки и условий оплаты "Нафтогаз" предлагает компаниям газ по цене 5861-6463 гривен без НДС и расходов на транспортировку по трубопроводу.

В ноябре цена газа для населения также выросла. "Нафтогаз" продает топливо по 4899 гривен за тысячу кубометров. Это на 626 гривен дороже по сравнению с октябрьскими расценками в 4272,8 гривен. Это также без НДС и расходов на транспортировку.

По такому прейскуранту "Нафтогаз" продает газ облгазам, производителям тепловой энергии и предприятиям для производства электроэнергии. Для этих категорий НАК реализовывает газ по специальной цене в рамках режима специальных обязательств (ПСО).

Цена для населения определяется как наименьшее значение из четырех показателей. И это по факту сдерживает конечную стоимость "голубого топлива" для украинцев, если сравнивать цены с коммерческими клиентами.

Как именно формируется цена на газ для населения в режиме ПСО? В этом случае учитываются следующие данные. Во-первых, цена "Нафтогаза" для коммерческих потребителей. Во-вторых, данные Минэкономики со средней таможенной стоимостью импортированного газа за минувший месяц. В-третьих, средняя цена реализации газа за предыдущий месяц на Украинской энергобирже. В-четвертых, цена, которая рассчитывается по формуле, указанной в постановлении Кабмина №867 от 10 октября 2018 года.

"Каждый из этих показателей зависит от рыночной конъюнктуры. Поэтому с наступлением холодов, когда цена газа в Европе традиционно растет, она будет изменяться и у нас. Масштабы изменения цен будут определяться европейской ценовой динамикой", – пояснили РБК-Украина в департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Как могут измениться цена на газ и услуги ЖКХ

Режим ПСО действует до 31 декабря 2019 года. С 1 января 2020 года регулируемая цена на газ для населения будет соответствовать цене для украинских коммерческих потребителей, пояснили в "Нафтогазе".

И, скорее всего, другого сценария украинцам ожидать не стоит, считает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко. Ведь в рамках меморандума с Международным валютным фондом Украина обязалась перейти на рыночные цены на природный газ для всех потребителей уже в январе 2020 года. Это подразумевает окончательную переориентацию на европейские цены, согласно импортному паритету.

"C начала сентября цены на природный газ на европейских газовых хабах выросли на 80-90% и составили 160-170 долларов за тысячу кубометров", - уточняет Мартыненко.

Означает ли отмена режима ПСО новый рост стоимости газ для украинцев уже в январе? На удорожание газа в осенний и зимний периоды влияет ряд факторов, в частности, погода и цены на европейском рынке.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква уверен, что пока осенью наблюдается теплая погода, этот фактор будет снижать спрос на газ в Европе и удерживать цены в Украине на низком уровне. Но с приходом холодов сезонный рост стоимости импортного топлива в ЕС приведет к удорожанию газа на энергетической бирже.

Если же говорить о возможности роста стоимости газа для населения непосредственно зимой, то в данном случае эксперты не дают конкретных прогнозов. Но тут опять же надо учитывать тот факт, что благодаря режиму ПСО пока цены на "голубое топливо" для украинцев остаются существенно ниже по сравнению с расценками для промышленных потребителей.

По оценкам экспертов, этой осенью средняя разница в предложении "Нафтогаза" по продаже газа обеим категориях покупателей составляла до 15-20%. В этой связи можно предположить, что зимой стоимость газа будет выравниваться в этом коридоре минимум пару месяцев.

Денис Саква из Dragon Capital отмечает, что сейчас разница в ценах между промышленностью и населением относительно невелика, и мгновенный эффект от либерализации энергорынка будет небольшой.

"С другой стороны, если начнется рост цен на газ в Европе – он сразу найдет отражение и в ценах для населения. Сейчас есть "потолок" цен для населения на уровне 8550 гривен без стоимости доставки (но с НДС, – ред.). С либерализацией – эта предельная цена уходит. Но изменение цен в ближайшие месяцы будет зависеть от цен на газ в Европе, которые, в свою очередь, зависят от погоды и от того, смогут ли договориться "Газпром" и "Нафтогаз" (о транзите, - ред.)", – говорит Саква. Если стороны не договорятся о транзите и настанут затяжные холода, то, мнению эксперта, цена на газ в Европе может очень быстро взлететь.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский обращает внимание, что рост стоимости газа для населения зимой может зависеть от того, по какому принципу "Нафтогаз"планирует рассчитывать прейскурант. В тарифе есть две цены – по предоплате и по постоплате.

"Население в основном оплачивает газ по факту потребления, поэтому идет постоплата. Это значит, что зимой 2020 года цена для населения может стать больше на 800-1000 гривен за тысячу кубометров по сравнению с ценами ноября. И таким образом ценовая политика на "голубое топливо" для населения может приблизиться к расценкам на газ для промышленных потребителей", – поясняет Землянский.

Вместе с тем в НАК "Нафтогаз" считают, что уравновесить ситуацию со стоимостью газа на украинском энергорынке может активная конкуренция между сотнями поставщиков. "Конкуренция заставляет их снижать цены", – говорят в департаменте по коммуникациям компании. Но в НАК уточняют, что ценовая политика на европейском рынке и дальше будет влиять на стоимость газа в нашей стране. "Основным фактором, который будет влиять на цены в Украине, как и раньше, будут цены на европейском рынке", – добавили в компании.

При этом тарифы на отопление, горячую воду, электроэнергию для населения могут остаться неизменными, считает Землянский, ведь новый уровень цен устанавливает Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммуслуг.

"Решение по росту тарифов может приниматься около полутора месяца. Поэтому, скорее всего, этот отопительный сезон украинцы будут платить за "коммуналку" по нынешним тарифам", – считает Землянский.

Погодой не испугать: запасов газа хватит

Эксперты уверены в том, что нынешний зимний период Украина пройдет без проблем. Это вполне реалистичный сценарий, ведь запасы газа в ПХГ сформированы на рекордном за последние десять лет уровне и к началу отопительного сезона достигли 21,7 млрд кубических метров.

"Вместе с текущим импортом и собственной добычей этого объема полностью хватает для стабильного прохождения отопительного сезона", – уточняют в департаменте по коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, компания законтрактовала дополнительные объемы газа с гарантированной поставкой в первом квартале 2020 года. "Это позволит нам спокойно пройти сезон, даже в случае если "Газпром" сорвет переговоры и остановит транзит", – акцентируют в "Нафтогазе".

С этим согласен Александр Мартыненко из ICU. Эксперт считает, что высокие запасы газа должны обеспечить бесперебойное функционирование украинской ГТС в зимний период на случай, если транзитное соглашение не будет заключено.

Вместе с тем, Денис Саква опасается, что остановка транзита станет настоящим испытанием для украинской газотранспортной системы, поскольку ГТС разрабатывалась для работы в другом режиме.

""Нафтогаз" и "Укртрансгаз" инвестировали в модернизацию ГТС, чтобы повысить надежность работы в таком режиме, но опыта продолжительной работы в таком режиме нет", – отмечает аналитик Dragon Capital.

Возможные риски работы ГТС в случае приостановки транзита обрисовывает и Валентин Землянский. По его словам, проблем может быть масса – от нехватки давления в системе для поставки газа потребителям до взрывов при резких перепадах давления.

"Никто не разворачивал ГТС целиком. Возможно, провели учения и сделали компьютерную модель. А на практике систему закрывали только на неделю в 2009 году. И ситуация показала, что такой вариант возможен. Правда, как долго в закрытом режиме может проработать ГТС – никто не знает", – поясняет Землянский.