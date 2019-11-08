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Судебные споры Украины и России не мешают новому контракту, - "Нафтогаз"

Новости » Политика     08.11.2019 - 11:43
Судебные споры Украины и России не мешают новому контракту, - "Нафтогаз"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

В "Нафтогазе" назвали условия России "надуманными"

Наличие открытых споров между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом", а также отсутствие между нами контракта на поставку газа с 2020 года является надуманными проблемами для заключения нового контракта. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Как сообщил Витренко, новый контракт на транзит заключается не с "Нафтогазом", а с отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы.

"Это и есть следствие "анбандлинга", о котором все говорят. То есть если Газпром и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - заявил он.

Витренко также намекнул, что новые переговоры по транзиту не должны означать, что старые тяжбы в судах забудутся.

"Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листки бумаги" исчезают... Пусть эти "старые листки бумаги" рассматривают суды", - написал Витренко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей по транзиту газа и поставкам Украина и Россия должны исключить судебные претензии из повестки дня.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщал, что российская сторона предлагает "Нафтогазу" обнулить почти 3 млрд долларов по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на 12 млрд. К тому же, АМКУ предлагается отказаться от штрафа на около 7 млрд долларов. В сумме это 22 млрд долларов.

"Нафтогаз" планирует взыскать 3 млрд долларов с "Газпрома" до конца 2020 года "Нафтогаз" сможет купить газ у 11 поставщиков за средства ЕБРР
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