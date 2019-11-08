В двух городах Львовской области объявили ЧС из-за срыва отопительного сезона

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Новый Роздол и Новояровск до сих пор остаются без отопления

Львовская областная государственная администрация (ОГА) в пятницу, 8 ноября, объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона в Новом Роздоле и Новояровске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

Как сообщается, предприятие "Гарант Энерго М" не выполнило поручения ОГА, которые позволили бы начать отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояровск.

"По состоянию на сегодня, все сроки исчерпаны. ЧП "Гарант Энерго М" не выполнило эти протокольные поручения. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах", - заявили в ОГА.

Отмечается, что в связи со срывом отопительного сезона в области была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Сейчас управление Госслужбы по чрезвычайный ситуациям совместно с департаментом по вопросам гражданской защиты готовят соответствующий пакет документов.

"Кроме того, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений необходимо безотлагательно рассмотреть возможность смены управляющего, который ненадлежащим образом исполняет возложенные на него задачи по управлению переданными активами", - добавили в ОГА.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за срыва отопительного сезона Новом Роздоле городской председатель Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке. Мелешко подал в отставку из-за критической ситуации на Новороздольской ТЭЦ.