Тарифи на тепло не зміняться? Кабмін ухвалив рішення про пільгові ціни на газ

Кабінет міністрів України подовжив дію пільгових цін на газ для підприємств теплопостачання до 30 вересня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Таким чином, котельні та теплоенерго отримуватимуть природний газ за фіксованою, а не ринковою ціною. Вони зможуть працювати стабільно, а в оселях українців, лікарнях та школах й надалі будуть тепло та гаряча вода.

"Зима була холоднішою, ніж очікувалося. Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень - до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок", - йдеться у заяві.

Свириденко зазначила, що для коригування обсягів підприємствам необхідно до 16 березня звернутися до "Нафтогазу".

"В умовах постійних російських атак на теплогенеруючі об’єкти держава забезпечує стабільну роботу системи теплопостачання. Підприємства зможуть безперебійно завершити цей опалювальний сезон та готуватися до наступного", - наголосила прем'єр.

Нагадаємо, у 2026 році опалювальний сезон в Україні завершиться не за графіком, а з огляду на температуру за вікном. Через денне потепління до +15°C у низці обласних центрів теплоенерго почали коригувати роботу котелень.