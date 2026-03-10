Тарифы на тепло не изменятся? Кабмин принял решение о льготных ценах на газ

Кабинет министров Украины продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко.

Таким образом, котельные и теплоэнерго будут получать природный газ по фиксированной, а не рыночной цене. Они смогут работать стабильно, а в домах украинцев, больницах и школах и в дальнейшем будут тепло и горячая вода.

"Зима была холоднее, чем ожидалось. Предприятия использовали больше газа, чем предусматривали договоры. Поэтому правительство также увеличило фиксированные объемы газа на март - до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений. Дополнительный объем позволит теплокоммунэнерго стабильно работать без риска остановок", - говорится в заявлении.

Свириденко отметила, что для корректировки объемов предприятиям необходимо до 16 марта обратиться к "Нафтогазу".

"В условиях постоянных российских атак на теплогенерирующие объекты государство обеспечивает стабильную работу системы теплоснабжения. Предприятия смогут бесперебойно завершить этот отопительный сезон и готовиться к следующему", - подчеркнула премьер.

Напомним, в 2026 году отопительный сезон в Украине завершится не по графику, а учитывая температуру за окном. Из-за дневного потепления до +15°C в ряде областных центров теплоэнерго начали корректировать работу котельных.