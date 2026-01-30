Не було тепла – не буде рахунків: як зміняться суми у платіжках за дні без опалення

Українці не будуть платити за опалення та воду, яких у них не було через російські обстріли. Уряд ухвалив рішення про перерахунок платіжок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського та публікацію віце-прем'єра Олексія Кулебу.

Головне:

За дорученням президента, рахунки за відсутнє опалення чи воду нараховуватися не будуть.

Люди не мають подавати заяви - перерахунок відбудеться автоматично.

Комунальні служби зобов'язані самі фіксувати кожен день ненадання послуг по кожному будинку.

Коригування суми відобразиться безпосередньо у нових квитанціях.

"Доручив сьогодні уряду підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення - не має бути й рахунків", - заявив президент у вечірньому зверненні.

За його словами, перерахунок мають здійснити автоматично, без жодної бюрократії. Люди не повинні самі займатися розв'язанням цього питання.

Як будуть перераховувати платіжки

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба повідомив, що уряд вже ухвалив відповідну постанову.

Механізм перерахунку, за його словами, працюватиме так:

Комунальники зобов’язані самостійно вести облік по кожному будинку. Вони мають чітко фіксувати, скільки днів послуга була відсутня або не відповідала стандартам якості.

Якщо води чи тепла не було через аварії або ліквідацію наслідків ворожих атак - плата за ці дні не нараховується.

Суму в платіжці скоригують за весь період, поки послуга була відсутня, надавалася частково або була неналежної якості.

Оновлені цифри споживачі побачать вже у квитанціях за наступний місяць.

"Якщо в будинку не було тепла чи води - або послуги надавалися неповноцінно чи неякісно - платити за них не доведеться", - наголосив віце-прем'єр.

Дані про те, скільки днів не послуг по кожному будинку, компанії мають опублікувати на своїх сайтах, додала у своєму Telegram-каналі прем'єр Юлія Свириденко. За її словами, це стосуватиметься і послуги з вивезення сміття.

Питання - відповідь (FAQ):

Чи потрібно писати заяву, щоб отримати перерахунок?

Ні. Процес буде автоматизований. Вам не потрібно відвідувати комунальні служби чи подавати електронні звернення - дані про відсутність послуг фіксуються постачальником самостійно.

За які саме послуги можна буде не платити?

Йдеться про опалення, водопостачання та вивезення сміття. Якщо послуги були відсутні, надавались не в повному обсязі або були неналежної якості (наприклад, вода або тепло не відповідали температурним нормам).

Хто вирішує, чи була послуга якісною?

Це обов'язок комунальників. Вони зобов’язані вести облік по кожному багатоквартирному будинку та фіксувати всі періоди ненадання або неякісного надання послуг.

Коли я побачу зміни у своїй платіжці?