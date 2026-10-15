Танкери тіньового флоту РФ можуть вивести з-під санкцій США, - Reuters

Що пропонують у Вашингтоні

Ідеться про те, щоб дозволити підсанкційним суднам перевозити "легальну нафту". Тобто сировину й нафтопродукти, проти яких США не запроваджували санкцій, а не російську чи іранську нафту.

Компанії, які захочуть зафрахтувати такі танкери, мають подавати заявку до Мінфіну США. Головна мета - вивезти більше нафти й пального з регіону Перської затоки.

Про ці обговорення розповів і міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Світового нафтового конгресу в Ер-Ріяді.

Чи допоможе це Росії

У Міненерго США запевняють, що послаблення санкцій не допоможе Росії продавати нафту чи нафтопродукти.

Втім, за даними Reuters, Трамп хоче швидше вивести на світовий ринок російське дизпаливо. Це може змусити відомства дозволити перевозити його саме такими суднами.