Танкери тіньового флоту РФ можуть вивести з-під санкцій США, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає послаблення санкцій для танкерів тіньового флоту, які возили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Так у Вашингтоні хочуть збити рекордні ціни на фрахт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ідеться про те, щоб дозволити підсанкційним суднам перевозити "легальну нафту". Тобто сировину й нафтопродукти, проти яких США не запроваджували санкцій, а не російську чи іранську нафту.
Компанії, які захочуть зафрахтувати такі танкери, мають подавати заявку до Мінфіну США. Головна мета - вивезти більше нафти й пального з регіону Перської затоки.
Про ці обговорення розповів і міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до Світового нафтового конгресу в Ер-Ріяді.
У Міненерго США запевняють, що послаблення санкцій не допоможе Росії продавати нафту чи нафтопродукти.
Втім, за даними Reuters, Трамп хоче швидше вивести на світовий ринок російське дизпаливо. Це може змусити відомства дозволити перевозити його саме такими суднами.
Нагадаємо, Мінфін США видав тимчасову ліцензію, яка відкрила ринок для російського дизпалива. Санкції з нього зняли до 7 квітня 2027 року, тож Росія зможе постачати мільйони тонн пального в США та на світовий ринок.
До кінця року в Москві розраховують наростити експорт до 3-3,5 млн тонн на місяць. Це дозволило б Росії не лише повернутися до докризових обсягів, а й перевищити заявлені раніше плани.
Сам Трамп пояснює подорожчання дизпалива не війною на Близькому Сході, а ударами України по НПЗ. Останніми тижнями він неодноразово закликав Київ припинити атаки на російську інфраструктуру, бо це, за його версією, спричиняє світовий дефіцит пального.
В Україні угоду щодо дизпалива вважають нечесною і порівнюють її з торішнім самітом на Алясці. Послаблення санкцій для Росії Україна підтримала б лише в обмін на енергетичне перемир'я. Без такої домовленості, за даними джерела РБК-Україна, удари по російських НПЗ триватимуть.
Спроба Трампа збити ціни на пальне перед виборами за допомогою угоди з Москвою в підсумку грає на руку Кремлю.