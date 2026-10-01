Україна не припинить бити по НПЗ Росії без енергетичного перемир'я, - джерело

Україна продовжуватиме бити по російських нафтопереробних заводах, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я. Така позиція пролунала після того, як США дозволили Росії експортувати дизель.

Про це РБК-Україна розповів поінформований співрозмовник в українській владі.

За словами джерела, удари по російській нафтопереробці не зупиняться, доки не буде домовленості про взаємну відмову від атак на енергетику.

"Україна продовжуватиме удари по російських НПЗ, якщо не буде енергетичного сізфаєру", - зазначив співрозмовник.

Напередодні Трамп оголосив про домовленість з Путіним: Росія постачатиме дизель на американський і світовий ринки, а Мінфін США видає їй тимчасову ліцензію. У Москві одразу заявили, що достроково знімають обмеження на експорт пального.