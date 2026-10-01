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Україна не припинить бити по НПЗ Росії без енергетичного перемир'я, - джерело

00:14 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Мілан Лєліч aimg Катерина Коваль
Україна не припинить бити по НПЗ Росії без енергетичного перемир'я, - джерело Фото: дим над Московським НПЗ після українського удару (Getty Images)
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Україна продовжуватиме бити по російських нафтопереробних заводах, якщо сторони не домовляться про енергетичне перемир'я. Така позиція пролунала після того, як США дозволили Росії експортувати дизель.

Про це РБК-Україна розповів поінформований співрозмовник в українській владі.

За словами джерела, удари по російській нафтопереробці не зупиняться, доки не буде домовленості про взаємну відмову від атак на енергетику.

"Україна продовжуватиме удари по російських НПЗ, якщо не буде енергетичного сізфаєру", - зазначив співрозмовник.

Напередодні Трамп оголосив про домовленість з Путіним: Росія постачатиме дизель на американський і світовий ринки, а Мінфін США видає їй тимчасову ліцензію. У Москві одразу заявили, що достроково знімають обмеження на експорт пального.

Угода, яку Трамп анонсував 9 жовтня, передбачає поставки російського дизелю до США та інших країн обсягом до 1,8 млн тонн протягом найближчих місяців. Під неї американський Мінфін оформлює для Москви тимчасовий виняток із санкцій. У Києві таке рішення сприйняли болісно: Зеленський назвав його слабким кроком сильних партнерів.

Питання українських ударів по нафтопереробці Трамп піднімав і раніше. Ще у вересні він переконував, що саме атаки на російські НПЗ розігнали ціни на пальне, і закликав Київ відмовитися від ударів по енергетиці РФ.

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