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Санкції призупиняють. Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий ринок

22:08 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Санкції призупиняють. Трамп і Путін домовилися про постачання дизелю РФ на світовий ринок Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (Getty Images)
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Росія поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального. Мінфін США вже видає тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа і допис Мінфіну США.

"Я щойно провів надзвичайно успішні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, під час яких домовився, що Росія негайно поставить понад 300 000 тонн дизельного пального на американський та світовий ринки, ще 500 000 тонн - протягом листопада, і 1 000 000 тонн - одразу після цього", - зазначив Трамп.

Крім того, з огляду на стан нафтопереробних заводів, Росія потім поставить протягом короткого періоду часу 3 000 000 тонн дизельного палива.

За вказівкою президента США, Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) негайно видає тимчасову загальну ліцензію, яка дозволяє постачати російський дизельне паливо на світовий ринок.

На тлі новин про те, що Трамп провів переговори з російським диктатором і домовився про постачання нафти, російський ринок демонструє стрімке зростання.

Журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу повідомив, що Мінфін США дозволив постачання російського дизелю - з нього зняли санкції до 7 квітня 2027 року.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України по російських НПЗ, а не війна на Близькому Сході.

Зазначимо, за останні тижні Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити бити по інфраструктурі РФ, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизелю.

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