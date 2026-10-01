ua en ru
Чт, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель

02:45 01.10.2026 Чт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Трамп знову звинуватив Україну у зростанні цін на дизель Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент США Дональд Трамп знову стверджує, що причиною зростання цін на дизельне паливо стали удари України в російські НПЗ, а не його війна на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

"Знаєте, дизельне паливо набагато сильніше постраждало не через Близький Схід, а через те, що відбувається в Росії, оскільки нафтопереробні заводи, що виробляють дизельне паливо, виводяться з ладу з досить тривожною швидкістю", - сказав Трамп.

Він додав, що якби цього не відбувалося, тоді США не мали б проблем із дизельним паливом. Резюмуючи президент США, додав, що причиною проблеми є Україна та Росія.

"Те, що відбувається між Росією та Україною, стало найбільшою проблемою для ринку дизельного палива", - підсумував голова Білого дому.

Що ще відомо

Нагадаємо, що за останні кілька тижнів Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Україна має припинити завдавати ударів по російській інфраструктурі, оскільки це нібито спричиняє глобальний дефіцит дизельного палива.

Більше того, кілька днів тому він сказав, що президент України Володимир Зеленський нібито погодився пригальмувати ці удари.

Також ми писали, що за даними Politico, адміністрація Трампа розглядає заборону експорту дизеля на 90 днів. Мета – знизити зростання цін на паливо.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Сполучені Штати Америки НПЗ Дональд Трамп Дизпаливо Війна в Україні
Новини
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Україна хоче терміново розглянути питання Олешок на засіданні ОБСЄ
Аналітика
НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна НРК не здатні замінити "броню": інтерв'ю з генеральним директором "Укр Армо Тех"