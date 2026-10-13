У Путіна заявили, що можуть експортувати більше дизелю, ніж обіцяв Трамп

Росія розраховує до кінця року відновити експорт дизельного пального до 3-3,5 млн тонн на місяць. У Москві заявляють, що це дозволить повернутися до докризових показників та перевищити анонсовані лідером США цифри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак заявив, що Росія має можливості для збільшення поставок дизеля за кордон. Він зазначив, що до кінця року обсяги експорту можуть сягнути 3–3,5 млн тонн щомісяця.

"Подивимося, як розвиватиметься ситуація далі, але Росія має можливість збільшити експорт дизельного пального", - заявив російський віцепрем'єр в ефірі державного телеканалу.

Чому російський експорт дизеля впав

Видання зазначає, що поставки російського дизельного пального за кордон суттєво знизилися через українські атаки на нафтопереробні заводи та запроваджені самою Росією обмеження на експорт.

Щодо хвилі ударів українських безпілотників по російських НПЗ у 2024–2025 роках , РФ експортувала понад 3 млн тонн дизеля на місяць.

Попри обмеження на експорт, Москва продовжувала постачати пальне за міжурядовими угодами, переважно до країн Центральної Азії. За даними галузевих джерел, у вересні обсяг російського експорту дизеля до цього регіону становив 427 тисяч тонн.

Домовленість із Трампом

Заява Новака пролунала після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість щодо постачання російського дизеля на світові ринки.

Його адміністрація тимчасово послабила санкційні обмеження щодо російського пального. За словами американської сторони, угода має сприяти поверненню Москви до переговорів про припинення війни проти України.

Водночас рішення викликало критику частини американських законодавців, які вважають, що додаткові доходи від продажу пального допоможуть Росії фінансувати війну без необхідності йти на поступки.

Президент України Володимир Зеленський також розкритикував домовленість, назвавши її відходом від багаторічної політики Заходу, спрямованої на економічну ізоляцію Росії.

Зеленський наголосив, що російські удари щонайменше по шести енергетичних об'єктах України під час останньої хвилі атак свідчать про відсутність у Москви зацікавленості в енергетичному перемир'ї.

Що кажуть на це в РФ

Однак Новак стверджує, що додаткові поставки російського пального вже впливають на світовий ринок.

"Ми вже бачимо цей ефект, зокрема на світових ринках дизельного пального, де ціни знизилися приблизно на 5–6%", - заявив він.

Водночас Трамп повідомив, що Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки. Далі, за його словами, Москва повинна відправити ще 500 тисяч тонн у листопаді та додатково 1 млн тонн після цього.

За даними Управління енергетичної інформації США, американський транспортний сектор споживає близько 2,94 млн барелів дизельного пального на добу. Тому перша партія, про яку оголосив Трамп, становить менше добового споживання цього сектору.

Окремо Новак заявив, що оцінки США щодо вартості російських енергоресурсів, поставлених до Європи з 2022 року, нібито занижені.

За його словами, загальна сума становить 320,7 млрд доларів, а не 250 млрд доларів, як оцінювали американські представники. Незалежного підтвердження цієї цифри в матеріалі Reuters не наведено.