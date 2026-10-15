Танкеры теневого флота РФ могут вывести из-под санкций США, - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ослабление санкций для танкеров теневого флота, возивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Так, в Вашингтоне хотят сбить рекордные цены на фрахт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Речь идет о том, чтобы разрешить подсанкционным судам перевозить "легальную нефть". То есть сырье и нефтепродукты, против которых США не вводили санкции, а не российскую или иранскую нефть.
Компании, которые захотят зафрахтовать такие танкеры, должны подавать заявку в Минфин США. Главная цель - вывезти больше нефти и горючего из региона Персидского залива.
Об этих обсуждениях рассказал и министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде.
В Минэнерго США уверяют, что ослабление санкций не поможет России продавать нефть или нефтепродукты.
Впрочем, по данным Reuters, Трамп хочет побыстрее вывести на мировой рынок российское дизтопливо. Это может вынудить ведомства разрешить перевозить его именно такими судами.
Напомним, Минфин США выдал временную лицензию, открывшую рынок для российского дизтоплива. Санкции с него сняли до 7 апреля 2027 года, поэтому Россия сможет поставлять миллионы тонн горючего в США и мировой рынок.
До конца года в Москве рассчитывают нарастить экспорт до 3-3,5 млн. тонн в месяц. Это позволило России не только вернуться к докризисным объемам, но и превысить заявленные ранее планы.
Сам Трамп объясняет удорожание дизтоплива не войной на Ближнем Востоке, а ударами Украины по НПЗ. В последние недели он неоднократно призвал Киев прекратить атаки на российскую инфраструктуру, потому что это, по его версии, влечет за собой мировой дефицит горючего.
В Украине соглашение по дизтопливо считают нечестным и сравнивают его с прошлогодним саммитом на Аляске. Ослабление санкций для России Украина бы поддержала только в обмен на энергетическое перемирие. Без такой договоренности, по данным источника РБК-Украина, удары по российским НПЗ будут продолжаться.
Попытка Трампа сбить цены на горючее перед выборами посредством соглашения с Москвой в итоге играет на руку Кремлю.