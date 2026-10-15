Танкеры теневого флота РФ могут вывести из-под санкций США, - Reuters

Что предлагают в Вашингтоне

Речь идет о том, чтобы разрешить подсанкционным судам перевозить "легальную нефть". То есть сырье и нефтепродукты, против которых США не вводили санкции, а не российскую или иранскую нефть.

Компании, которые захотят зафрахтовать такие танкеры, должны подавать заявку в Минфин США. Главная цель - вывезти больше нефти и горючего из региона Персидского залива.

Об этих обсуждениях рассказал и министр энергетики США Крис Райт в видеообращении к Всемирному нефтяному конгрессу в Эр-Рияде.

Поможет ли это России

В Минэнерго США уверяют, что ослабление санкций не поможет России продавать нефть или нефтепродукты.

Впрочем, по данным Reuters, Трамп хочет побыстрее вывести на мировой рынок российское дизтопливо. Это может вынудить ведомства разрешить перевозить его именно такими судами.