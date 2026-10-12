"Трамп стає інструментом Путіна": у чому загроза "дизельної угоди" США та РФ для України

Спроба Дональда Трампа збити ціни на пальне перед виборами за допомогою "дизельної угоди" з Москвою грає на руку Кремлю. Росія використовує паливну кризу, щоб спровокувати конфлікт між США та Україною і змусити Київ припинити удари по російських НПЗ.

Чому Трамп тисне на Україну та до чого тут ціни на дизель

За словами політолога, нинішня криза та нападки Трампа на президента Володимира Зеленського багато в чому нагадують ситуацію початку березня 2025 року. Головна причина агресивної риторики зараз - занепокоєння Республіканської партії через ризик втратити контроль над Конгресом США на проміжних виборах до 3 листопада, що створює загрозу імпічменту для самого Трампа.

"Головна причина збільшення ціни на дизель в США - це війна з Іраном, це проблеми з постачанням нафтопродуктів з району Перської затоки. Але Трамп це не може визнати, тому що це його провина. Йому потрібно інше пояснення. І таке пояснення він знайшов нібито в ударах України по російських НПЗ", - зазначає Фесенко.

Експерт підкреслює парадокс ситуації: українські удари створюють проблеми з бензином у Росії, проте з дизельним пальним критичних труднощів там немає (росіяці навіть накопичили надлишки через зупинку експорту). Проте для Трампа вигідно призначити "винного", аби перекласти відповідальність за ціни на нафтопродукти перед виборцями.

Що отримує Путін від "дизельної угоди"

Росія пропонує постачання невеликих обсягів дизеля (300 тисяч тонн у жовтні та 500 тисяч у листопаді), що є мізером для ринку США (який споживає близько 500 тисяч тонн щодня). Проте для Кремля це геополітична гра, яка переслідує три головні мети:

Відновлення довіри Трампа: Путін знову вибудовує добрі стосунки з американським президентом, намагаючись використовувати його як союзника.

Провокування кризи між США та Україною: Головна мета - змусити Вашингтон тиснути на Київ, аби Україна в односторонньому порядку припинила удари по російських НПЗ під загрозою згортання розвідки, допомоги чи постачання зброї.

Створення небезпечного прецеденту: Домовленості про економічні проєкти між США та Росією укладаються без припинення російсько-української війни, що суперечить попередній послідовній позиції Вашингтона.

Чи стане дизель важелем впливу на Трампа у руках Путіна

За словами Фесенка, ризики такі є - Трамп на певний час стає заручником гри Путіна.

"Ми бачимо, що Трамп певною мірою стає інструментом путінської політики, але оскільки це суперечить стратегічним інтересам США, я думаю, що все ж таки з часом це зміниться. Питання лише в тому, коли: за декілька тижнів чи за декілька місяців, чи може затягнутися в часі", - зазначив він.

Експерт додає, що ця угода є тригером, який ламає перспективу переговорного процесу, деформує перспективу переговорного процесу і роль США в цих переговорах, тому що підривається довіра до США як до надійного посередника.

Чи є це катастрофою для України

Фесенко зазначає, що хоча ситуація створює серйозні ризики та деформує переговорний процес, це не катастрофа, а чергова криза, пік якої припадає на період до виборів у США 3 листопада.

"Як свідчить практика, коли треба і коли Трамп розуміє необхідність, він домовляється з Зеленським, нормально може спілкуватися з ним... Це не є якоюсь системною позицією Трампа. Оці гойдалки Трампа, його гірки настроїв - це така традиційна історія. Трамп як стихійне лихо, іноді його треба перечекати", - резюмує політолог.

Україна зі свого боку готова до розумного енергетичного перемир'я, але виключно на умовах взаємності - якщо Росія одночасно припинить удари по українських об'єктах енергетики. Якщо ж ворог продовжить атаки, Україна муситиме захищатися та відповідати по найчутливіших об'єктах агресора.