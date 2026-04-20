Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Танкери тікають з Туапсе до Новоросійська через загрозу нових ударів дронами

20:16 20.04.2026 Пн
2 хв
До порту Туапсе зайшло вдвічі менше судів, ніж завжди
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: у порт Новоросійська сьогодні зайшло на 20% більше суден (Getty Images)

За останню добу активність у порту Туапсе впала вдвічі порівняно із середніми показниками. Згідно з даними сервісу VesselFinder, до порту зайшло лише три судна.

Серед прибулих суден зафіксовано щонайменше один нафтовий танкер, який наразі стоїть на якорі неподалік від берега. Ще одне судно аналогічного типу протягом дня відпливло з порту. Згідно з розкладом, до кінця доби очікується прихід ще двох кораблів, зокрема суховантажу зі Стамбула.

Водночас у порту Новоросійська, розташованого за 160 км від Туапсе, спостерігається зростання активності. 20 квітня туди зайшло 26 кораблів, що на 20% більше, ніж у попередні дні.

Очікується, що протягом наступної доби Новоросійськ прийме таку ж кількість суден. Основний потік становлять нафтові танкери, суховантажі та контейнеровози.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на сьогодні Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе. Зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Раніше, 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Зазначимо, перед цим Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ в ніч на 31 грудня. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів

Перед цим, у листопаді, дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгового порту у Туапсе. Тоді місцеві жителі писали про вибухи у місті, а режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

Російська ФедераціяДрони