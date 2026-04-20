Танкеры бегут из Туапсе в Новороссийск из-за угрозы новых ударов дронами

Среди прибывших судов зафиксирован по меньшей мере один нефтяной танкер, который сейчас стоит на якоре неподалеку от берега. Еще одно судно аналогичного типа в течение дня отплыло из порта. Согласно расписанию, до конца суток ожидается приход еще двух кораблей, в частности сухогруза из Стамбула.

В то же время в порту Новороссийска, расположенного в 160 км от Туапсе, наблюдается рост активности. 20 апреля туда зашло 26 кораблей, что на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Ожидается, что в течение следующих суток Новороссийск примет такое же количество судов. Основной поток составляют нефтяные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

Удары по Туапсинскому НПЗ

Напомним, в ночь на сегодня Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Ранее, 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.