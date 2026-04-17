"Мінус 100 млн доларів на день": "Мадяр" озвучив втрати нафтових доходів РФ

22:46 17.04.2026 Пт
Удари по нафтовій інфраструктурі націлені на скорочення доходів РФ від експорту енергоресурсів
Анастасія Никончук
"Мінус 100 млн доларів на день": "Мадяр" озвучив втрати нафтових доходів РФ Фото: Роберт Бровді "Мадяр" (GettyImages)

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що внаслідок ударів по нафтовій інфраструктурі Росія щодня втрачає близько 100 млн доларів доходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію командувача СБС Роберта Бровді з позивним "Мадяра" в мережі Facebook.

Втрати РФ від ударів по інфраструктурі

За словами Бровді, серія атак на об'єкти нафтової логістики призвела до істотного скорочення експорту.

Він зазначив, що втрати доходів від нафти сягають приблизно 100 млн доларів на добу.

Удари по ключових маршрутах

Як зазначено в повідомленні, під удари потрапили об'єкти на маршруті Приморськ - Усть-Луга - Шесхаріс у Новоросійську - Туапсе.

У результаті добові обсяги відвантаження нафти скоротилися приблизно на 880 тис. барелів.

За поточної вартості нафти марки Urals на рівні близько 114 доларів за барель це відповідає значним фінансовим втратам.

Масштаби скорочення поставок

За оцінкою, йдеться приблизно про 120 тис. тонн нафти на добу або близько 2000 залізничних цистерн. Ці показники відображають масштаб впливу атак на нафтову інфраструктуру.

Хто брав участь в операції

Бровді зазначив, що ударів завдавали силами різних підрозділів, включно з Силами безпілотних систем, СБУ, ССО і ГУР, а також іншими елементами системи глибинного ураження.

Контекст і наслідки

Він також звернув увагу на повідомлення про перерозподіл потоків нафти всередині Росії, зокрема перенаправлення поставок у порт Туапсе.

При цьому атаки по цих об'єктах тривають, що впливає на стабільність логістики.

За його словами, вплив на нафтову інфраструктуру спрямований на подальше зниження доходів РФ від експорту енергоресурсів.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна поступово виходить на рівень, за якого зможе самостійно виробляти засоби протиповітряної оборони, включно із системами, ракетами та іншими необхідними компонентами.

Зазначимо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що приватна система ППО вперше перехопила реактивний "Шахед", який рухався зі швидкістю понад 400 км/год, це сталося в небі над Харківською областю.

