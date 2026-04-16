Невідомі дрони вдарили по нафтобазі в російському Туапсе: загорілись резервуари
Невідомі дрони знову атакують енергопромисловість Росії - цього разу зафіксовано влучання по порту та нафтобазі в Туапсе, де загорілись резервуари з нафтою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Про небезпеку дронів в Краснодарському краї РФ стало відомо після опівночі 16 квітня. Згодом почали з'являтись повідомлення про роботу ППО, вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази.
В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ. На кадрах, опублікованих в мережі, помітно небо в полум'ї, яке не загасили досі, про що свідчать вже вранішні кадри.
Місцева влада в особі губернатора регіону Веніаміна Кондратьєва підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.
Нафтопромисловість РФ під прицілом
Як відомо, нафтопромисловість у РФ регулярно страждає від дронових та ракетних атак. Російський федеральний бюджет щодня втрачає мільйони доларів через ураження безпілотниками нафтопереробних заводів та об'єктів, які займаються цим державним бізнесом, який постачає все необхідне для воєнної машини Кремля.
Сили Оборони України постійно підтверджують ураження ворожих НПЗ, нафтобаз, морських портів та інших промислових цілей, щоб потопити на дно російську економіку, яка вже і так знаходиться в стані рецесії.
Наприклад, днями нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертий за розмірами в РФ, призупинив роботу після атаки українських дронів 5 квітня.
Наслідки подібних атак дійсно приносять великі проблеми російській казні, що ускладнює ведення війни в Україні. В підтвердження цього, глава Кремля Володимир Путін зібрав нараду, на якій закликав головних економістів РФ вжити екстрених заходів для спасіння економіки, яка, як вже повідомлялось, напряму залежна від торгівлі нафтою та газом та наразі переживає не кращі часи.
Як повідомлялося, ВВП РФ у січні-лютому скоротився на 1,8%, що є досить невтішним показником навіть у порівнянні з попередніми двома роками.