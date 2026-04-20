Українські дрони завдали нового удару по нафтотерміналу в Туапсе

12:56 20.04.2026 Пн
На важливому для РФ об'єкті знову спалахнули пожежі
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони завдали нового удару по нафтотерміналу в Туапсе Ілюстративне фото: дрони знову атакували нафтотермінал у російському Туапсе (росЗМІ)

В ніч на понеділок, 20 квітня, Сили оборони України завдали нового удару по нафтовому терміналу у російському Туапсе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді.

Він розповів, що до атаки були залучені підрозділи СБС, Сил спеціальних операцій та Головного управління розвідки.

Командувач СБС зазначив, що нічний обстріл став дублем попереднього удару, а пожежі на об’єкті поновилися. "Мадяр" нагадав, що наслідки попередньої атаки росіяни ліквідовували протягом трьох останніх днів.

"Камбек "на біс" вогню благодатного на критично-важливу нафтоналивайку в ніч проти 20 квітня, Волелюбним Українським Птахом доправленого", - йдеться у його заяві.

Вночі місцеві жителі скаржились на обстріл порту в Туапсе, також вони повідомляли про атаку на НПЗ. На оприлюднених відео було чутно дрони і роботу ППО, а також вибухи від ударів по цілі.

Крім того, на кадрах видно, як після атаки розгорається пожежа, а над об'єктом помітні густі стовпи диму.

Що кажуть у Генштабі

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора.

Після ударів по нафтопереробнму завод “Туапсинский” у Краснодарському краї РФ зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Удари по Туапсинському НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 16 квітня у Краснодарському краї РФ працювала ППО, повідомлялось про вибухи та загоряння в Туапсе на території порту та нафтобази. В мережі повідомили, що горіли як мінімум два резервуари з нафтою Туапсинського НПЗ.

Місцева влада підтвердила атаку дронів на Туапсе. Відомо також, що численні уламки впали на території підприємств у районі морського порту.

Зазначимо, перед цим Сили оборони уразили Туапсинський НПЗ в ніч на 31 грудня. Тоді було пошкоджено установку первинної переробки нафти та комплексні установки глибинної переробки нафтопродуктів

Перед цим, у листопаді, дрони уразили нафтоналивну інфраструктуру російського морського торгового порту у Туапсе. Тоді місцеві жителі писали про вибухи у місті, а режим безпілотної небезпеки тривав майже 8 годин.

