Танкеры бегут из Туапсе в Новороссийск из-за угрозы новых ударов дронами

За последние сутки активность в порту Туапсе упала вдвое по сравнению со средними показателями. Согласно данным сервиса VesselFinder, в порт зашло всего три судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета ".

Среди прибывших судов зафиксирован по меньшей мере один нефтяной танкер, который сейчас стоит на якоре неподалеку от берега. Еще одно судно аналогичного типа в течение дня отплыло из порта. Согласно расписанию, до конца суток ожидается приход еще двух кораблей, в частности сухогруза из Стамбула.

В то же время в порту Новороссийска, расположенного в 160 км от Туапсе, наблюдается рост активности. 20 апреля туда зашло 26 кораблей, что на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Ожидается, что в течение следующих суток Новороссийск примет такое же количество судов. Основной поток составляют нефтяные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

Удары по Туапсинскому НПЗ

Напомним, в ночь на сегодня Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Ранее, 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.