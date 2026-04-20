Танкеры бегут из Туапсе в Новороссийск из-за угрозы новых ударов дронами

20:16 20.04.2026 Пн
В порт Туапсе зашло вдвое меньше судов, чем всегда
aimg Валерий Ульяненко
Танкеры бегут из Туапсе в Новороссийск из-за угрозы новых ударов дронами Иллюстративное фото: в порт Новороссийска сегодня зашло на 20% больше судов (Getty Images)

За последние сутки активность в порту Туапсе упала вдвое по сравнению со средними показателями. Согласно данным сервиса VesselFinder, в порт зашло всего три судна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Новая газета".

Среди прибывших судов зафиксирован по меньшей мере один нефтяной танкер, который сейчас стоит на якоре неподалеку от берега. Еще одно судно аналогичного типа в течение дня отплыло из порта. Согласно расписанию, до конца суток ожидается приход еще двух кораблей, в частности сухогруза из Стамбула.

В то же время в порту Новороссийска, расположенного в 160 км от Туапсе, наблюдается рост активности. 20 апреля туда зашло 26 кораблей, что на 20% больше, чем в предыдущие дни.

Ожидается, что в течение следующих суток Новороссийск примет такое же количество судов. Основной поток составляют нефтяные танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

Удары по Туапсинскому НПЗ

Напомним, в ночь на сегодня Силы обороны Украины нанесли новый удар по нефтяному терминалу в российском Туапсе. Зафиксировано попадание в резервуарный парк с последующим пожаром на территории объекта.

Ранее, 16 апреля в Краснодарском крае РФ работала ПВО, сообщалось о взрывах и возгораниях в Туапсе на территории порта и нефтебазы. В сети сообщили, что горели как минимум два резервуара с нефтью Туапсинского НПЗ.

Местные власти подтвердили атаку дронов на Туапсе. Известно также, что многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

Отметим, перед этим Силы обороны поразили Туапсинский НПЗ в ночь на 31 декабря. Тогда были повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов

Перед этим, в ноябре, дроны поразили нефтеналивную инфраструктуру российского морского торгового порта в Туапсе. Тогда местные жители писали о взрывах в городе, а режим беспилотной опасности длился почти 8 часов.

