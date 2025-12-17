ua en ru
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю через спад попиту Індії, - Bloomberg

Китай, Середа 17 грудня 2025 17:07
Танкери з російською нафтою застрягли біля Китаю через спад попиту Індії, - Bloomberg Ілюстративне фото: біля китайських берегів нарахували п'ять танкерів з російською нафтою марки Urals (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Флот танкерів, завантажених російською нафтою марки Urals, скупчився біля східного узбережжя Китаю. Це сталося внаслідок скорочення закупівель Індією через західні санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання пише, що, згідно з даними Kpler, у Жовтому морі в середу, 17 грудня, простоювали як мінімум п'ять суден із 3,4 млн барелів російської нафти. Цей показник вдвічі вищий за обсяги минулого тижня і є найвищим за понад п'ять років.

Район скупчення танкерів з російською нафтою знаходиться недалеко від провінції Шаньдун, яка є центром незалежних нафтопереробних заводів.

Зазначається, що накопичення нафти марки Urals біля китайських берегів є унікальною ситуацією, на яку звернули увагу нафтотрейдери по всьому світу. Це пов'язано з тим, що китайські НПЗ не є типовими покупцями цієї марки і віддають перевагу російській нафті зі східних терміналів через їх близькість і високу якість дизпалива.

Посилення контролю з боку США за поставками нафти з РФ до Індії, а також санкції проти російських компаній "Роснефть" і "Лукойл" змусили продавців нафти марки Urals шукати інших покупців у Східній Азії.

Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти російських нафтових гігантів - "Роснефти" та "Лукойлу", а також 36 їхніх дочірніх компаній, намагаючись змусити Кремль піти на переговори щодо України. Одразу після цього ринкова вартість обох корпорацій різко скоротилася, а самі компанії були змушені почати розпродаж закордонних активів.

Крім того, найбільші державні нафтопереробні компанії Китаю після американських санкцій призупинили закупівлю сирої нафти марки ESPO. Аналогічну позицію займає й Індія.

За оцінками ЗМІ, близько 48 млн барелів російської нафти можуть залишитися заблокованими в морі через обмеження США. У результаті десяткам танкерів доведеться шукати альтернативні порти для розвантаження.

