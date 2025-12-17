Танкеры с российской нефтью застряли возле Китая из-за спада спроса Индии, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Издание пишет, что, согласно данным Kpler, в Желтом море в среду, 17 декабря, простаивали как минимум пять судов с 3,4 млн баррелей российской нефти. Этот показатель вдвое выше объемов прошлой недели и является самым высоким за более чем пять лет.

Район скопления танкеров с российской нефтью находится недалеко от провинции Шаньдун, которая является центром независимых нефтеперерабатывающих заводов.

Отмечается, что накопление нефти марки Urals у китайских берегов является уникальной ситуацией, на которую обратили внимание нефтетрейдеры по всему миру. Это связано с тем, что китайские НПЗ не являются типичными покупателями этой марки и отдают предпочтение российской нефти с восточных терминалов из-за их близости и высокого качества дизтоплива.

Усиление контроля со стороны США за поставками нефти из РФ в Индию, а также санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" заставили продавцов нефти марки Urals искать других покупателей в Восточной Азии.