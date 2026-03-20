Танкер з пальним РФ "передумав" пливти до Куби після попередження США, - Bloomberg

Зокрема, танкер змінив місце призначення після того, як США уточнили, що цей острів не має права приймати російське пальне.

Згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg та морською розвідувальною компанією Kpler Ltd., це був танкер з 200 тисячами барелів російського дизельного пального.

На запитання про те, чи прямувала російська нафта саме до Кубу, російські посадовці відмовились надавати відповідь.

Крім того, ще один танкер, "Анатолий Колодкин", все ще прямує Атлантичним океаном до порту Матансас на Кубі.

Міністерство фінансів США додав Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту. Зокрема, ліцензія забороняє здійснювати операції, пов'язані з продажем, постачанням або розвантаженням сирої нафти чи нафтопродуктів, що походять з Росії.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив резонансну заяву щодо Куби. Він допустив можливість встановлення контролю над островом і заявив, що має у своєму розпорядженні "достатні можливості" для впливу на ситуацію.

Зазначимо, президент Куби Мігель Діас-Канель нещодавно публічно підтвердив, що його країна веде зі США переговори на тлі економічної кризи та посиленого політичного тиску з боку адміністрації Трампа.