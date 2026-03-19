Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США дозволило операції з сирою нафтою та нафтопродуктами РФ, завантаженими на судна до 12:01 за східним часом 12 березня.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив так званий бартер Москви і Тегерана . Зокрема, РФ постачає Ірану озброєння і використовує доходи від енергоносіїв для підтримки іранського режиму, що загрожує безпеці на Близькому Сході.

Нагадаємо, Financial Times повідомляло, що закриття Ормузької протоки та стрімке зростання цін на нафту приносять російському бюджету до 150 млн доларів додаткового доходу щодня .

Водночас документ не поширюється на угоди за участі Ірану, КНДР, Куби, тимчасово окупованих територій України або Криму.

Дозволені всі супутні транзакції: швартування, якірна стоянка, забезпечення безпеки екіпажу, аварійний ремонт, екологічні заходи. Крім того, "зелене світло" дали на послуги з управління суднами, бункерування, страхування, класифікації та рятування.

Ліцензія 134А дозволяє здійснювати продаж, доставку та розвантаження російської нафти, включаючи операції з суднами, які перебувають під санкціями.

Зазначимо, український президент повідомив, що країна-агресорка лише за два тижні конфлікту на Близькому Сході заробила близько 10 млрд доларів. Він наголосив, що це спонукає російського диктатора на подальшу війну.

Водночас надходження до федерального бюджету РФ від податків на нафту та газ у березні впадуть на 52% і становитимуть 6,4 млрд доларів, порівняно з торішніми показниками.