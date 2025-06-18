Тане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниці
Варення з цілої полуниці - один із найкращих способів зберегти смак літа. Завдяки правильній технології приготування ягоди залишаються цілими, соковитими та зберігають максимум корисних речовин.
РБК-Україна також повідомляє, що таке варення не тільки смачне, а й універсальне - його можна додавати до випічки, млинців чи просто подавати до чаю.
Варення з цілої полуниці: легкий рецепт
Для приготування знадобиться всього два інгредієнти:
- полуниця - 1 кг
- цукор - 600-700 г цукру (залежить від смаку ягід)
Спосіб приготування
Спочатку полуницю потрібно ретельно помити та відірвати зелені "хвостики".
Після цього викладайте шарами в каструлю полуницю та цукор. Варто залишити все при кімнатній температурі на 2-3 години, щоб ягоди пустили сік.
Важливе те, що полуницю варити не потрібно, а тільки доводити до кипіння. Завдяки такому способу ягоди зберігають форму.
Доводимо варення до кипіння, ретельно перемішуємо і залишаємо його на 8 годин настоюватись. Далі знову доводимо до кипіння і знову залишаємо на 8 годин. Так потрібно робити 3-4 рази.
В кінці розливаємо варення по стерилізованих банках і закриваємо кришками.
Варення виходить дуже смачним та ароматним.
Рецепт варення з цілої полуниці (фото: кадр з відео)
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