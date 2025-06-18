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Тане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниці

, Середа 18 червня 2025 07:45
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Тане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниці Рецепт варення з цілої полуниці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Варення з цілої полуниці - один із найкращих способів зберегти смак літа. Завдяки правильній технології приготування ягоди залишаються цілими, соковитими та зберігають максимум корисних речовин.

РБК-Україна також повідомляє, що таке варення не тільки смачне, а й універсальне - його можна додавати до випічки, млинців чи просто подавати до чаю.

Варення з цілої полуниці: легкий рецепт

Для приготування знадобиться всього два інгредієнти:

  • полуниця - 1 кг
  • цукор - 600-700 г цукру (залежить від смаку ягід)

Спосіб приготування

Спочатку полуницю потрібно ретельно помити та відірвати зелені "хвостики".

Після цього викладайте шарами в каструлю полуницю та цукор. Варто залишити все при кімнатній температурі на 2-3 години, щоб ягоди пустили сік.

Важливе те, що полуницю варити не потрібно, а тільки доводити до кипіння. Завдяки такому способу ягоди зберігають форму.

Доводимо варення до кипіння, ретельно перемішуємо і залишаємо його на 8 годин настоюватись. Далі знову доводимо до кипіння і знову залишаємо на 8 годин. Так потрібно робити 3-4 рази.

В кінці розливаємо варення по стерилізованих банках і закриваємо кришками.

Варення виходить дуже смачним та ароматним.

Тане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниціТане у роті: рецепт смачного варення з цілої полуниціРецепт варення з цілої полуниці (фото: кадр з відео)

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