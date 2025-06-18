Тает во рту: рецепт вкусного варенья из целой клубники
Варенье из целой клубники - один из лучших способов сохранить вкус лета. Благодаря правильной технологии приготовления ягоды остаются целыми, сочными и сохраняют максимум полезных веществ.
РБК-Украина также сообщает, что такое варенье не только вкусное, но и универсальное - его можно добавлять к выпечке, блинам или просто подавать к чаю.
Варенье из целой клубники: легкий рецепт
Для приготовления понадобится всего два ингредиента:
- клубника - 1 кг
- сахар - 600-700 г сахара (зависит от вкуса ягод)
Способ приготовления
Сначала клубнику нужно тщательно помыть и оторвать зеленые "хвостики".
После этого выкладывайте слоями в кастрюлю клубнику и сахар. Стоит оставить все при комнатной температуре на 2-3 часа, чтобы ягоды пустили сок.
Важно то, что клубнику варить не нужно, а только доводить до кипения. Благодаря такому способу ягоды сохраняют форму.
Доводим варенье до кипения, тщательно перемешиваем и оставляем его на 8 часов настаиваться. Далее снова доводим до кипения и снова оставляем на 8 часов. Так нужно делать 3-4 раза.
В конце разливаем варенье по стерилизованным банкам и закрываем крышками.
Варенье получается очень вкусным и ароматным.
Рецепт варенья из целой клубники (фото: кадр из видео)
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