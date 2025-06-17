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Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржею

Вівторок 17 червня 2025 07:45
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Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржею Рецепт смачних сирників зі шпинатом і спаржею (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сирники - не лише солодка страва! Спробуйте оригінальний рецепт зі шпинатом і спаржею, адже це корисний, поживний і неймовірно смачний варіант для сніданку або легкої вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Вікторії Королівської.

Сирники зі шпинату: легкий рецепт

Інгредієнти:

  • сир кисломолочний - 150 г
  • яйце - 1 шт.
  • рисове борошно - 3 ст.л
  • сир твердий - 20 г
  • шпинат - 80 г
  • спаржа - 4 шт.
  • сіль та оливкова олія - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку потрібно розбити яйце у чашу блендера і додати шпинат. Після цього збиваємо до стану смузі.

Разом поєднайте збитий шпинат, яйце, борошно, кисломолочний сир і дрібку солі.

З готової суміші формуємо сирники та обсмажуємо з обох сторін до румʼяної скоринки.

Спаржу бланшуємо (термічна обробка окропом або парою) на сковорідці в солоній воді протягом 3 хвилин. Потім перекладаємо на суху сковорідку з краплею олії і обсмажуємо протягом 3-4 хвилин.

Викладаємо сирники та спаржу разом на тарілку. Такий сніданок дуже корисний та неймовірно смачний, як в ресторані.

Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржеюСніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржеюСніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржеюСніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржеюРецепт сирників зі шпинатом і спаржею (фото: кадр з відео)

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