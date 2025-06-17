Сніданок, як у ресторані: рецепт вишуканих сирників зі шпинатом і спаржею
Сирники - не лише солодка страва! Спробуйте оригінальний рецепт зі шпинатом і спаржею, адже це корисний, поживний і неймовірно смачний варіант для сніданку або легкої вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TikTok-сторінку фудблогерки Вікторії Королівської.
Сирники зі шпинату: легкий рецепт
Інгредієнти:
- сир кисломолочний - 150 г
- яйце - 1 шт.
- рисове борошно - 3 ст.л
- сир твердий - 20 г
- шпинат - 80 г
- спаржа - 4 шт.
- сіль та оливкова олія - за смаком
Спосіб приготування
Спочатку потрібно розбити яйце у чашу блендера і додати шпинат. Після цього збиваємо до стану смузі.
Разом поєднайте збитий шпинат, яйце, борошно, кисломолочний сир і дрібку солі.
З готової суміші формуємо сирники та обсмажуємо з обох сторін до румʼяної скоринки.
Спаржу бланшуємо (термічна обробка окропом або парою) на сковорідці в солоній воді протягом 3 хвилин. Потім перекладаємо на суху сковорідку з краплею олії і обсмажуємо протягом 3-4 хвилин.
Викладаємо сирники та спаржу разом на тарілку. Такий сніданок дуже корисний та неймовірно смачний, як в ресторані.
Рецепт сирників зі шпинатом і спаржею (фото: кадр з відео)
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