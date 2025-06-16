Топ-6 смачних страв з кабачків, які варто приготувати цього літа
Кабачки - універсальний овоч літа: їх можна смажити, тушкувати, запікати чи навіть додавати до випічки. Існує 6 найкращих рецептів із кабачком, які стануть у пригоді кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.
Кабачкова піца на пательні
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- кабачки - 250 г
- яйця - 2 шт.
- борошно - 1 ст.л
- помідор - половинка
- твердий сир - 20 г
- сіль, перець, кріп
Тертий кабачок відтисніть, змішайте з яйцем, борошном, сіллю, перцем і кропом.
Обсмажте як млинець, переверніть, додайте зверху нарізаний помідор та сир. Під кришкою готуйте ще 3-4 хв.
Терті кабачки можна заморозити й готувати "піцу" взимку.
Кабачкова піца на пательні (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачкові човники з індичкою
Інгредієнти:
- кабачки - 3 шт.
- фарш індички - 200 г
- печериці - 50 г
- помідор - 1 шт.
- твердий сир - 50 г
- часник, зелень
Спочатку потрібно розрізати кабачки навпіл та вийняти середину.
Після цього обсмажити фарш з овочами та грибами. Начиніть човники та запікайте 25 хв при 180 °C.
Страва виходить смачною, ситною та без зайвого жиру.
Кабачкові човники з індичкою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Крем-суп із кабачків
Список інгредієнтів:
- кабачки - 600 г
- картопля - 250 г
- морква - 150 г
- цибуля - 150 г
- часник - 2-3 зубчики
- вершкове масло - 50 г
- сметана - 2 ст.л
- хмелі-сунелі - 1 ч.л
- сіль, перець - до смаку
- грінки
Цибулю, моркву, картоплю та кабачки потрібно нарізати та тушкувати у каструлі на маслі Гхі. Додайте трішки води та готуйте до готовності. В кінці збийте блендером.
Подавайте з грінками й окремо смаженими на грилі кільцями кабачка. Можна полити бальзаміком для пікантності.
Крем-суп з кабачків (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачкова паста
Інгредієнти:
- кабачки - 1 шт.
- часник - 1 зубчик
- сметана - 2 ст.л
- вершковий сир - 1 ст.л
- масло Гхі - 10 г
- сіль, зелень
Кабачок спочатку потрібно нарізати овочечисткою на слайси, а потім соломкою як спагеті. Після цього обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль, перець, сметану й крем-сир.
Тушкувати приблизно ще 5 хв.
Кабачкова паста (фото: кадр з відео)
Кабачки з песто
Інгредієнти:
- кабачок - 1 шт.
- сир твердий - 50 г
- соус песто
- сіль - до смаку
Кружальця кабачків, товщиною 1 см, потрібно відварити 2 хв у підсоленому кип'ятку.
Після цього витягнути на друшляк, щоб стекла зайва вода і викласти на деко. Зверху покладіть сир і чайну ложку песто.
Запікайте 15 хв при 220 °C.
Кабачки з песто (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
Кабачкові чіпси
Інгредієнти:
- кабачок - 1 шт.
- сир твердий - 50 г
- оливкова олія - 1 ст.л
- сіль, перець і паприка
Тонкі скибочки кабачків потрібно перемішати з олією та викласти на пергамент. Після цього посипте сіллю, перцем і паприкою.
Запікайте при 120 °C до хрумкості.
Кабачкові чіпси (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)
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