Топ-6 смачних страв з кабачків, які варто приготувати цього літа

Кабачки - універсальний овоч літа: їх можна смажити, тушкувати, запікати чи навіть додавати до випічки. Існує 6 найкращих рецептів із кабачком, які стануть у пригоді кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку дієтолога Людмили Паламарчук.

Кабачкова піца на пательні

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

кабачки - 250 г

яйця - 2 шт.

борошно - 1 ст.л

помідор - половинка

твердий сир - 20 г

сіль, перець, кріп

Тертий кабачок відтисніть, змішайте з яйцем, борошном, сіллю, перцем і кропом.

Обсмажте як млинець, переверніть, додайте зверху нарізаний помідор та сир. Під кришкою готуйте ще 3-4 хв.

Терті кабачки можна заморозити й готувати "піцу" взимку.

Кабачкова піца на пательні (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкові човники з індичкою

Інгредієнти:

кабачки - 3 шт.

фарш індички - 200 г

печериці - 50 г

помідор - 1 шт.

твердий сир - 50 г

часник, зелень

Спочатку потрібно розрізати кабачки навпіл та вийняти середину.

Після цього обсмажити фарш з овочами та грибами. Начиніть човники та запікайте 25 хв при 180 °C.

Страва виходить смачною, ситною та без зайвого жиру.

Кабачкові човники з індичкою (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Крем-суп із кабачків

Список інгредієнтів:

кабачки - 600 г

картопля - 250 г

морква - 150 г

цибуля - 150 г

часник - 2-3 зубчики

вершкове масло - 50 г

сметана - 2 ст.л

хмелі-сунелі - 1 ч.л

сіль, перець - до смаку

грінки

Цибулю, моркву, картоплю та кабачки потрібно нарізати та тушкувати у каструлі на маслі Гхі. Додайте трішки води та готуйте до готовності. В кінці збийте блендером.

Подавайте з грінками й окремо смаженими на грилі кільцями кабачка. Можна полити бальзаміком для пікантності.

Крем-суп з кабачків (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкова паста

Інгредієнти:

кабачки - 1 шт.

часник - 1 зубчик

сметана - 2 ст.л

вершковий сир - 1 ст.л

масло Гхі - 10 г

сіль, зелень

Кабачок спочатку потрібно нарізати овочечисткою на слайси, а потім соломкою як спагеті. Після цього обсмажте на вершковому маслі. Додайте сіль, перець, сметану й крем-сир.

Тушкувати приблизно ще 5 хв.

Кабачкова паста (фото: кадр з відео)

Кабачки з песто

Інгредієнти:

кабачок - 1 шт.

сир твердий - 50 г

соус песто

сіль - до смаку

Кружальця кабачків, товщиною 1 см, потрібно відварити 2 хв у підсоленому кип'ятку.

Після цього витягнути на друшляк, щоб стекла зайва вода і викласти на деко. Зверху покладіть сир і чайну ложку песто.

Запікайте 15 хв при 220 °C.

Кабачки з песто (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)

Кабачкові чіпси

Інгредієнти:

кабачок - 1 шт.

сир твердий - 50 г

оливкова олія - 1 ст.л

сіль, перець і паприка

Тонкі скибочки кабачків потрібно перемішати з олією та викласти на пергамент. Після цього посипте сіллю, перцем і паприкою.

Запікайте при 120 °C до хрумкості.

Кабачкові чіпси (фото: instagram.com/_dietolog_ternopil)