Тактика випаленої землі в Бахмуті зараз грає проти росіян, - Нацгвардія

Тактика випаленої землі, яку російські окупанти застосовували раніше на Бахмутському напрямку, зараз грає проти них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Нацгвардії Руслана Музичука в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку та продовжують просування по флангах. Ті успіхи, які ЗСУ досягли протягом червня, зокрема вихід на потрібні панівні висоти, зараз дають змогу здійснювати вогневий контроль.

"Тактика випаленої землі, яку тут противник застосовував раніше - зараз грає проти нього. Наші війська мають тактичний успіх. Але залучення таких великих сил ворогом тут вказує, що це досі стратегічна точка для нього", - сказав Музичук.

Окрім того, росіяни тиснуть на Куп'янському та Лиманському напрямках. Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ.

За його словами, протягом доби загарбники проводили активні штурмові дії на Куп’янському та Лиманському напрямках. Сюди противник продовжує підтягувати резерви.

Підрозділи Нацгвардії, які виконують завдання в районі Серебрянського лісництва стійко утримують свої позиції. Цими днями на Лиманському напрямку аеророзвідники 4-ї бригади НГУ разом з бійцями 54-ї ОМБр виявили та знищили 240 мм самохідний міномет "Тюльпан" та комплекс РЕБ "Поле 21".

На Запорізькому напрямку нацгвардійці продовжують штурмові дії. Бійці 15 бригади оперативного призначення за підтримки танків та артилерії витісняють росіян із займаних позицій. При цьому результати просування є, про них повідомлять згодом.

Ситуація на фронті

ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

До того ж, українські військові продовжують поступово оточувати Бахмут. У росіян залишаються три варіанти, серед яких - бути знищеними в місті.

Тим часом командувач Сухопутних військ Олександр Сирський зазначив, що для повернення Бахмута створено всі умови.

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