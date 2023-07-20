ua ru
Чт, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали "гарячі точки" фронту

Новость на русском →
Україна, Четвер 20 липня 2023 08:52
У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали "гарячі точки" фронту Фото: у Генштабі назвали "гарячі точки" фронту 20 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, попри опір окупантів. Зокрема, ЗСУ мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення в ефірі телемарафона.

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - розповів він.

У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали &quot;гарячі точки&quot; фронтуЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботино (deepstatemap.live)

Крім того, за даними спікера, в районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої.

"Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - додав Ковальов.

У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали &quot;гарячі точки&quot; фронту

В районі села Курдюмовка Донецької області продовжуються бої (deepstatemap.live)

Також ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше н. п. Приютне.

"Продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", - зазначив Ковальов.

У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали &quot;гарячі точки&quot; фронту

Окупанти намагаються відновити втрачене становище північніше від села Приютне Запорізької області (deepstatemap.live)

Ситуація на фронті на ранок

Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ вразили 11 артилерійських засобів російських військ. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, ЗСУ змусили російські сили відступити з позицій на північний схід від Оріхово-Василівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЗСУ займають нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW
ЗСУ займають нові позиції та змушують РФ відступати: карти боїв ISW
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію