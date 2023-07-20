У ЗСУ успіх на декількох напрямках. В Генштабі назвали "гарячі точки" фронту

Українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, попри опір окупантів. Зокрема, ЗСУ мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення в ефірі телемарафона.

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"На напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут", - розповів він.

ЗСУ мають успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботино (deepstatemap.live)

Крім того, за даними спікера, в районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої.

"Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - додав Ковальов.

В районі села Курдюмовка Донецької області продовжуються бої (deepstatemap.live)

Також ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше н. п. Приютне.

"Продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень", - зазначив Ковальов.

Окупанти намагаються відновити втрачене становище північніше від села Приютне Запорізької області (deepstatemap.live)