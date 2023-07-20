Тактика выжженной земли в Бахмуте сейчас играет против россиян, - Нацгвардия

Тактика выжженной земли, которую российские оккупанты применяли ранее на Бахмутском направлении, сейчас играет против них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Нацгвардии Руслана Музычука в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские военные удерживают инициативу на Бахмутском направлении и продолжают продвижение по флангам. Те успехи, которые ВСУ достигли в течение июня, в частности, выход на нужные господствующие высоты, сейчас позволяют осуществлять огневой контроль.

"Тактика выжженной земли, которую здесь противник применял раньше - сейчас играет против него. Наши войска имеют тактический успех. Но привлечение столь больших сил врагом здесь указывает, что это до сих пор стратегическая точка для него", - сказал Музычук.

Кроме того, россияне давят на Купянском и Лиманском направлениях. В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

По его словам, в течение суток захватчики проводили активные штурмовые действия на Купянском и Лиманском направлениях. Сюда противник продолжает подтягивать резервы.

Подразделения Нацгвардии, которые выполняют задачи в районе Серебрянского лесничества, устойчиво удерживают свои позиции. На днях на Лиманском направлении аэроразведчики 4-й бригады НГУ вместе с бойцами 54-й ОМБр обнаружили и уничтожили 240 мм самоходный миномет "Тюльпан" и комплекс РЭБ "Поле 21".

На Запорожском направлении нацгвардейцы продолжают штурмовые действия. Бойцы 15-й бригады оперативного назначения при поддержке танков и артиллерии вытесняют россиян с занимаемых позиций. При этом результаты продвижения есть, о них сообщат позже.

Ситуация на фронте

ВСУ продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Они имели успех на направлениях Малая Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино.

К тому же, украинские военные продолжают постепенно окружать Бахмут. У россиян остаются три варианта, среди которых - быть уничтоженными в городе.

Тем временем командующий Сухопутными войсками Александр Сырский отметил, что для возвращения Бахмута созданы все условия.

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