У росіян залишається три варіанти. Експерти оцінили успіхи ЗСУ в Бахмуті

Сили оборони України продовжують поступово оточувати в Бахмут. У російських окупантів залишаються три варіанти, один з яких - бути знищеними в місті.

Про це розповіли військові експерти в матеріалі РБК-Україна "Що заважає прориву ЗСУ на півдні та як іде наступ біля Бахмута: огляд фронту"

Минулого тижня найбільше надходило інформації про успіхи наших воїнів на південному фланзі. Наразі епіцентром бойових дій залишається село Кліщіївка та селище Курдюмівка. Зокрема на окремих ділянках військові просунулись на схід до 1,5 кілометрів.

Як відзначила заступник міністра оборони Ганна Маляр, ЗСУ зайняли майже всі панівні висоти довкола Бахмута. Водночас обережність наших воїнів пояснюється бажанням військового керівництва уникнути великих втрат.

За словами військового експерта Олексія Гетьмана, під час захоплення Бахмута "вагнерівців" поклали по людині на кожні 42 сантиметри. Збройні сили України не планують повторювати російський людожерський досвід, у зв'язку з чим уникатимуть лобових штурмів. Через це є сенс оточити місто з півдня та півночі, зайнявши висоти.

На північному фланзі наразі точаться бої за село Берхівка. Населений пункт знаходиться в низині й росіяни контролюють деякі висоти. Західна частина вже у сірій зоні і повністю не контролюється жодною зі сторін. Також стало відомо про те, що росіяни були змушені відступити з позицій за кілька кілометрів звідси на північний схід від Оріхово-Василівки.

"Сирський і Маляр говорили, що Бахмут уже став пасткою для росіян, і всі логістичні шляхи знаходяться під нашим вогневим контролем. Зараз наші штурмові групи закріпляться на позиціях, після чого туди підтягнуть потужнішу техніку. У противника залишаться три варіанти: вийти, здатися або бути знищеним у місті", - додав Гетьман.

З точки зору тактики, вирівнювання фронту необхідне для того, щоб витіснити ворога з позицій, які він зайняв взимку. Це забезпечить подальше просування ЗСУ й дозволить відкрити шлях до паралельного звільнення Соледара.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко додав, що тиснути на росіян на північ від Бахмута доцільно, якщо на це є ресурси та техніка.

"Це абсолютно правильний крок. Наскільки я розумію, ми там починаємо діяти більш інтенсивно. Думаю, що задум флангової атаки, зокрема, полягає і в наступі на Соледар", - пояснив Мусієнко.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу, наразі росіяни зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як відзначає Інститут вивчення війни, українські воїни продовжують активно просуватись в Запорізькій області, а біля Бахмута зайняли майже всі панівні висоти.