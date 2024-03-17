Тактика обстрілу Миколаєва ідентична попередньому удару по Одесі, - ЗСУ

Російські війска при сьогоднішньому ракетному ударі по Миколаєву застосували аналогічну тактику, як при обстрілі Одеси позавчора, 15 березня. Йдеться про завдання повторного удару по місцю першого, з мінімальною різницею у часі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Військові уточнили, що у неділю пообіді російські загарбники вдарили балістикою по інфраструктурному обʼєкту в Миколаєві, випустивши з тимчасово окупованого Криму 2 ракети, ймовірно "Іскандер-М".

"Тактика дій ідентична попередньому удару по Одесі: вдаривши однією ракетою, за кілька хвилин повторили удар в те саме місце", - зазначають в оперативному командуванні "Південь".

Наслідки удару по Миколаєву

В результаті сьогоднішнього російського ракетного обстрілу в районі були пошкоджені житлові будинки, цивільні автомобілі.

Станом на зараз відомо щонайменше про 5 поранених місцевих мешканців.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Решта інформації уточнюється", - додали військові.

Вибухи у Миколаєві

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 17 березня, у Миколаєві пролунали вибухи. Пізніше були повторні вибухи. Місцева влада повідомила, що у місті два "прильоти".

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів балістикою зі сходу та півдня. Повітряну тривогу оголошували на сході, півдні, а також у центральних та північно-східних областях.

Пізніше місцева влада поінформувала, що у в результаті ракетних ударів по Миколаєву вже було відомо про п'ятьох постраждалих.

Ракетний удар по Одесі 15 березня

Нагадаємо, позавчора, 15 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Коли на місце обстрілу прибули рятувальники та медики, росіяни повторно вдарили по місту. Інтервенти атакували Одесу балістичними ракетами "Іскандер-М".

Через ворожі обстріли у місті було зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід, автівки "швидкої" та ДСНС.

За останніми даними, внаслідок атаки 21 людина загинула, ще понад 70 людей отримали поранення, також є й ті, хто перебуває у важкому стані. Серед загиблих є співробітники ДСНС, медик.

Додамо, після обстрілу в Одесі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив детально проаналізувати нинішні інструкції реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації, та змінити алгоритм роботи у разі потреби з урахуванням оперативної обстановки.