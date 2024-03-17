Тактика обстрела Николаева идентична прошлому удару по Одессе, - ВСУ

Российские войска при сегодняшнем ракетном ударе по Николаеву применили аналогичную тактику, как при обстреле Одессы позавчера, 15 марта. Речь идет о нанесении повторного удара по месту первого, с минимальной разницей во времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Военные уточнили, что в воскресенье после обеда российские захватчики ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, выпустив из временно оккупированного Крыма 2 ракеты, вероятно "Искандер-М".

"Тактика действий идентична прошлому удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут повторили удар в то же место", - отмечают в оперативном командовании "Юг".

Последствия удара по Николаеву

В результате сегодняшнего российского ракетного обстрела в районе были повреждены жилые дома, гражданские автомобили.

На сегодня известно по меньшей мере о 5 раненых местных жителях.

"На месте работают соответствующие экстренные службы. Остальная информация уточняется", - добавили военные.

Взрывы в Николаеве

Ранее сообщалось, что сегодня, 17 марта, в Николаеве раздались взрывы. Позже последовали повторные взрывы. Местные власти сообщили, что в городе два "прилета".

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударов баллистикой с востока и юга. Воздушная тревога была объявлена на востоке, юге, а также в центральных и северо-восточных областях.

Позже местные власти проинформировали, что в результате ракетных ударов по Николаеву уже было известно о пяти пострадавших.

Ракетный удар по Одессе 15 марта

Напомним, позавчера, 15 марта, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. Когда на место обстрела прибыли спасатели и медики, россияне ударили по городу. Интервенты атаковали Одессу баллистическими ракетами "Искандер-М".

Из-за вражеских обстрелов в городе было разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, повреждены по меньшей мере 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод, автомобили "скорой" и ГСЧС.

По последним данным, в результате атаки 21 человек погиб, еще более 70 человек получили ранения, также есть и те, кто находится в тяжелом состоянии. Среди погибших есть сотрудники ГСЧС, медик.

Добавим, после обстрела в Одессе министр внутренних дел Украины Игорь Клименко поручил детально проанализировать нынешние инструкции реагирования экстренных служб на чрезвычайные ситуации и изменить алгоритм работы в случае необходимости с учетом оперативной обстановки.