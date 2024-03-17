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У Миколаєві пролунали вибухи, є "прильоти"

Неділя 17 березня 2024 14:01
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У Миколаєві пролунали вибухи, є "прильоти" Фото: у Миколаєві пролунали вибухи, є "прильоти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Попереджають про "приліт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Миколаєві чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - пише видання.

Тим часом Telegram-канал "Николаевский Ванек", попереджає про приліт.

Офіційні особи, чи військове командування України наразі жодним чином не коментували інформацію.

Повторний пуск

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім підтвердив інформацію щодо "прильоту". Також попередив про повторні ворожі пуски.

"Був прильот по Миколаєву. З місця що прилетіло по Одесі. І повторний пуск такий же", - написав Кім.

Повторні вибухи й "прильоти"

"Суспільне" заявило про повторні вибухи в місті.

"2 "прильот" є", - відзначив Кім.

Повітряна тривога в низці регіонів

О 13:54 Повітряні сили України попередили про ризик застосування балістичного озброєння зі сходу, а вже через декілька хвилин заявили про ризик й з півдня.

Повітряну тривогу було оголошено в:

  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Одеській;
  • Херсонській;
  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Сумській областях.

У Миколаєві пролунали вибухи, є &quot;прильоти&quot;

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

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