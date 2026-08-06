Такого "пекла" не було понад 60 років: де на Волині зафіксували нові температурні рекорди

Впродовж середи, 5 серпня 2026 року, на Волині зафіксували абсолютні та добові температурні максимуми у різних населених пунктах. При цьому було побито низку рекордів 1963 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.
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Раніше спеціалісти обласного центру з гідрометеорології розповіли, що спекотна та переважно суха погода - зумовлена поширенням на територію Волині жаркого повітря з північних районів Африки.
Так, впродовж 5 серпня 2026 року абсолютний максимум температури повітря - за всі роки спостережень - синоптики зафіксували в селищі Маневичі.
Там стовпчики термометрів піднялися до позначки +38,8°С.
При цьому попереднє рекордне значення (+38,1°С) спостерігалось відносно нещодавно - 29 червня 2026 року.
Тим часом у місті Ковель було повторено абсолютний температурний максимум - повітря прогрілось до +38,6°С (аналогічне рекордне значення +38,6°С також зафіксували 29 червня 2026 року).
Крім того, одразу в чотирьох населених пунктах на Волині було побито рекорди добового максимуму для 5 серпня від 1963 року:
Згідно з попередженням спеціалістів Волинського обласного центру з гідрометеорології, впродовж 6 серпня очікується надзвичайна спека - до +40...+42°С:
Така ситуація трактується вже як "стихійне метеорологічне явище".
"Рівень небезпечності IІІ, червоний", - наголосили синоптики.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, до якої погоди готуватись українцям 6 серпня в цілому та коли синоптична ситуація почне змінюватись - спека відступить і прийдуть грозові дощі та шквали.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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