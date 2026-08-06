Такого "пекла" не было более 60 лет: где на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды

Главное: Африканская жара : на Волынь пришел чрезвычайно жаркий воздух из северных районов Африки, что повлекло за собой исторические температурные аномалии.

: на Волынь пришел чрезвычайно жаркий воздух из северных районов Африки, что повлекло за собой исторические температурные аномалии. Рекорды за все годы наблюдений : в Маневичах температура достигла +38,8°С, а в Ковеле повторен абсолютный максимум на уровне +38,6°С.

: в Маневичах температура достигла +38,8°С, а в Ковеле повторен абсолютный максимум на уровне +38,6°С. "Сбитые" рекорды 1963 года : сразу в четырех населенных пунктах (Луцк, Владимир, Любешов, Свитязь) обновлены суточные максимумы, которые держались более 60 лет (наивысшее значение +39,0°С).

: сразу в четырех населенных пунктах (Луцк, Владимир, Любешов, Свитязь) обновлены суточные максимумы, которые держались более 60 лет (наивысшее значение +39,0°С). "Красный" уровень опасности: синоптики предупреждают о стихийном метеорологическом явлении 6 августа - жара в Луцке и по области может достичь +40...+42°С.

Где именно и какие рекорды зафиксировали

Ранее специалисты областного центра гидрометеорологии рассказали, что жаркая и преимущественно сухая погода - обусловлена распространением на территорию Волыни жаркого воздуха из северных районов Африки.

Так, 5 августа 2026 года абсолютный максимум температуры воздуха - за все годы наблюдений - синоптики зафиксировали в поселке Маневичи.

Там столбики термометров поднялись до отметки +38,8°С.

При этом предыдущее рекордное значение (+38,1°С) наблюдалось относительно недавно - 29 июня 2026 года.

Между тем в городе Ковеле был повторен абсолютный температурный максимум - воздух прогрелся до +38,6°С (аналогичное рекордное значение +38,6°С также зафиксировали 29 июня 2026 года).

Кроме того, сразу в четырех населенных пунктах на Волыни были побиты рекорды суточного максимума для 5 августа от 1963 года:

в Луцке зафиксировали +39,0°С (предыдущее рекордное значение +33,4°С - от 05.08.1963 года);

зафиксировали (предыдущее рекордное значение +33,4°С - от 05.08.1963 года); во Владимире воздух прогрелся до +38,2°С (предыдущее рекордное значение 33,5°С - от 05.08.1963 года);

воздух прогрелся до (предыдущее рекордное значение 33,5°С - от 05.08.1963 года); в поселке Любешов температура поднялась до +37,9°С (предыдущее рекордное значение +34,6°С - от 05.08.1963 года);

температура поднялась до (предыдущее рекордное значение +34,6°С - от 05.08.1963 года); в Свитязе - до +36,6°С (предыдущее рекордное значение +34,0°С - от 05.08.1963 года).

К какой жаре готовиться на Волыне 6 августа

Согласно предупреждению специалистов Волынского областного центра гидрометеорологии, в течение 6 августа ожидается чрезвычайная жара - до +40...+42°С:

в Луцке;

по Волынской области.

Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении (инфографика: facebook.com/gidrometeovolyn)

Такая ситуация трактуется уже как "стихийное метеорологическое явление".

"Уровень опасности III, красный", - подчеркнули синоптики.