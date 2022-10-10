Таким діям не місце в ХХІ столітті. В ЄС пообіцяли нову підтримку Україні після обстрілів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля у Twitter .

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найсуворіше. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС наближається", - написав він.

Як повідомлялося раніше, 10 жовтня Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку Росії.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Окупанти випустили 83 ракети, при цьому українські ППО збили понад 40.

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