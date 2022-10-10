Близько половини збили. Росіяни випустили по Україні 83 ракети, - Ігнат
У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти випустили по території України 83 ракети. Сили ППО збили понад 40.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Безумовно, це не порівняти з 24 лютого, але сьогодні маємо 83 ракети, з них збито на 11:40 понад 40 ракет. Також збили 9 з 12 "шахідів" (безпілотники - ред.)", - розповів Ігнат.
Також він додав, що для обстрілів росіяни використовують високоточні ракети Х-101 та Х-555, які вони запускають з Каспійського регіону. Також застосовують ракети "Калібр", "Іскандер", С-300 та РСЗВ "Торнадо".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по території України.
Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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