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Близько половини збили. Росіяни випустили по Україні 83 ракети, - Ігнат

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Україна, Понеділок 10 жовтня 2022 12:22
Близько половини збили. Росіяни випустили по Україні 83 ракети, - Ігнат Ілюстративне фото: росіяни випустили по Україні 83 ракети (twitter.com)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти випустили по території України 83 ракети. Сили ППО збили понад 40.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Безумовно, це не порівняти з 24 лютого, але сьогодні маємо 83 ракети, з них збито на 11:40 понад 40 ракет. Також збили 9 з 12 "шахідів" (безпілотники - ред.)", - розповів Ігнат.

Також він додав, що для обстрілів росіяни використовують високоточні ракети Х-101 та Х-555, які вони запускають з Каспійського регіону. Також застосовують ракети "Калібр", "Іскандер", С-300 та РСЗВ "Торнадо".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по території України.

Більш детально про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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