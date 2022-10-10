Таким действиям не место в ХХІ веке. В ЕС пообещали новую поддержку Украине после обстрелов

Европейский Союз заявил о намерении выделить дополнительную военную поддержку Украине после массированных ракетных обстрелов 10 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter .

"Глубоко шокирован нападениями России на мирных жителей в Киеве и других городах Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я осуждаю их самым решительным образом. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС приближается", - написал он.

Как сообщалось ранее, 10 октября Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны России.

Напомним, в результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты выпустили 83 ракеты, при этом украинские ПВО сбили более 40 ракет.

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