Таке вперше: Трамп оголосив важливим день прийому в Білому домі європейських лідерів
До Вашингтона приїдуть президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів. Ніколи їх не було так багато одночасно.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Truth Social.
"Завтра в Білому домі важливий день. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!! Президент DJT", - написав він.
Візит до Вашингтона
Нагадаємо, після зустрічі "Коаліції рішучих" у Брюсселі президент Зеленський і делегація європейських лідерів вирушили до США для зустрічі з Трампом.
Згідно з розкладом, оприлюдненим Roll Call, 18 серпня Трамп спочатку проведе двосторонню зустріч. Опісля пройде багатостороння зустріч із лідерами ЄС.
Зеленський уже прибув до Вашингтона і пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.
Про наміри прибути до Вашингтона заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, канцлерка Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також президент Фінляндії Александр Стубб.
Європейські лідери мають допомогти Зеленському під час розмови з Трампом. І насамперед, не допустити повторення їхньої сумнозвісної зустрічі в Овальному кабінеті, яка переросла в гучну сварку.
За інформацією Bloomberg, Трамп має намір досягти швидкої мирної угоди і він буде тиснути на Україну.