Таке вперше: Трамп оголосив важливим день прийому в Білому домі європейських лідерів

До Вашингтона приїдуть президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів. Ніколи їх не було так багато одночасно.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Truth Social.

"Завтра в Білому домі важливий день. Ніколи ще не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх!!! Президент DJT", - написав він.

Візит до Вашингтона

Нагадаємо, після зустрічі "Коаліції рішучих" у Брюсселі президент Зеленський і делегація європейських лідерів вирушили до США для зустрічі з Трампом.

Згідно з розкладом, оприлюдненим Roll Call, 18 серпня Трамп спочатку проведе двосторонню зустріч. Опісля пройде багатостороння зустріч із лідерами ЄС.

Зеленський уже прибув до Вашингтона і пообіцяв домогтися тривалого миру та змусити Росію припинити війну.