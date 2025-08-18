Такое впервые: Трамп объявил важным день приема в Белом доме европейских лидеров

В Вашингтон приедут президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Никогда их не было так много одновременно.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social.

"Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!! Президент DJT", - написал он.

Визит в Вашингтон

Напомним, после встречи "Коалиции решительных" в Брюсселе президент Зеленский и делегация европейских лидеров отправились в США для встречи с Трампом.

Согласно расписанию, обнародованному Roll Call, 18 августа д Трамп сначала проведет двустороннюю встречу. После пройдет многостороння встречу с лидерами ЕС.

Зеленский уже прибыл в Вашингтон и пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.