Такое впервые: Трамп объявил важным день приема в Белом доме европейских лидеров
В Вашингтон приедут президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Никогда их не было так много одновременно.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social.
"Завтра в Белом доме важный день. Никогда еще не было столько европейских лидеров одновременно. Для меня большая честь принимать их!!! Президент DJT", - написал он.
Визит в Вашингтон
Напомним, после встречи "Коалиции решительных" в Брюсселе президент Зеленский и делегация европейских лидеров отправились в США для встречи с Трампом.
Согласно расписанию, обнародованному Roll Call, 18 августа д Трамп сначала проведет двустороннюю встречу. После пройдет многостороння встречу с лидерами ЕС.
Зеленский уже прибыл в Вашингтон и пообещал добиться длительного мира и заставить Россию прекратить войну.
О намерениях прибыть в Вашингтон заявили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Италии Джорджия Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также президент Финляндии Александр Стубб.
Европейские лидеры должны помочь Зеленскому во время разговора с Трампом. И прежде всего, не допустить повторения их печально известной встречи в Овальном кабинете, которая переросла в громкую ссору.
По информации Bloomberg, Трамп намерен достичь быстрой мирной сделки и он будет давить на Украину.