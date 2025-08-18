Трамп хоче швидкої угоди і буде тиснути на Україну, - Bloomberg

Сьогодні в Білому домі відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та українського лідера Володимира Зеленського. Оскільки лідер США має намір досягти швидкої мирної угоди, він буде тиснути на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, Трамп прийме Зеленського і кількох європейських лідерів, щоб обговорити умови потенційної мирної угоди.

Йдеться про угоду, яку він обговорював із главою Кремля Володимиром Путіним у п'ятницю на Алясці. Джерело розповіло, що тоді як США зосередяться на територіальних поступках, яких вимагає РФ, Київ прагнутиме зафіксувати можливі гарантії безпеки.

За словами інших джерел, Трамп під час телефонної розмови на вихідних заявив лідерам, що він відкритий для участі США в забезпеченні гарантій безпеки України.

Також він сказав союзникам, що хоче швидко досягти угоди і закликатиме Україну погодитися на це, поставивши за мету - провести зустріч Зеленського і Путіна протягом тижня.

Багато європейців, як пише Bloomberg, вважають цей графік "агресивним", враховуючи скільки питань залишаються невирішеними.

Також джерела повідомляють, що Трамп розкрив фрагменти своїх розмов із Путіним у розмові з лідерами союзників, хоча й без особливих подробиць.