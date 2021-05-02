Таджикистан и Киргизия начали отвод войск из зоны конфликта . Военнослужащие и военная техника сторон конфликта перемещается на места дислокации.

"По состоянию на 9.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно", - сообщили пограничники.

Отмечается, что пограничные подразделения Киргизии несут службу в усиленном режиме.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.