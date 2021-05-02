Таджикистан і Киргизстан почали відведення військ із зони конфлікту . Військовослужбовці та військова техніка сторін конфлікту переміщується на місця дислокації.

"Станом на 9.30 обстановка на киргизько-таджицькій ділянці державного кордону характеризується як стабільна. За минулу ніч інциденти і перестрілки не зафіксовані. Рух транспортних засобів по автодорозі Ош - Ісфана здійснюється безперешкодно", - повідомили прикордонники.

Відзначається, що прикордонні підрозділи Киргизстану несуть службу в посиленому режимі.

Конфлікт між Таджикистаном і Киргизстаном загострився 28 квітня на спірній ділянці кордону. За версіями обох країн, конфлікт стався після того, як Таджикистан встановив на території ділянки "головний вододіл" камери відеоспостереження.