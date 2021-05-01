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Президенты Киргизии и Таджикистана договорились отвести всю военную технику от границы

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 13:14
Президенты Киргизии и Таджикистана договорились отвести всю военную технику от границы Фото: президент Киргизии Садыр Жапаров (facebook com japarov.sadyr)
Автор: РБК-Украина

Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры 1 мая. Они обсудили полное прекращение огня на границе между странами и отвод военных от зоны дислокации.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Отмечается, что президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе.

"В ходе телефонного разговора, главы Кыргызстана и Таджикистана еще раз подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Кыргызстана и Таджикистана по ревизии всей военной техники по периметру кыргызско-таджикской границы.

У пресс-службе президента Таджикистана подтвердили факт разговора. Также сообщили, что обсуждались те же вопросы, о которых заявила киргизская сторона.

"Особое внимание было уделено вопросам полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения войск на постоянные позиции", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и гражданам в местности Арка Лейлекского района Баткенской области.

Таджикистан опровергает это сообщение и утверждает, что придерживается перемирия.

РБК-Украина писало, что делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.

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